Festnahme in Bad Zwischenahn Mitpatient soll 88-Jährige in Klinik getötet haben

Bad Zwischenahn · In einer Klinik im niedersächsischen Bad Zwischenahn soll eine 88-Jährige von einem Mitpatienten getötet worden sein. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei in Oldenburg am Freitag mitteilte.

10.05.2024 , 14:20 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Gegen den Mann wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Eine Krankenpflegerin fand die 88-jährige Patientin am Donnerstag leblos in ihrem Zimmer. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb die Frau. Aussagen von Zeugen ergaben im Zuge der Ermittlungen demnach Hinweise auf einen 39-jährigen Mitpatienten. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion der Verstorbenen an. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Er wurde einem Haftrichter des Amtsgerichts Oldenburg vorgeführt. Dieser erließ am Freitag den Unterbringungsbefehl. Wenn es dringende Gründe für die Annahme gibt, dass jemand bei einer Tat schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war, kann die vorübergehende Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden.

(felt/AFP)