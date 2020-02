Schlecht geschlafen : Seniorin träumt von illegalem Straßenrennen - und ruft die Polizei

Bad Wörishofen Ein illegales Straßenrennen mitten im beschaulichen Bad Wörishofen im Allgäu? Das zumindest meldete eine Seniorin in der Nacht der Polizei. Dann stellte sich heraus: Sie hatte nur geträumt.

Beamte fuhren daraufhin in der Nacht zu Dienstag in die Bürgermeister-Singer-Straße - doch dort war alles ruhig. Nach einem Gespräch mit der 90-jährigen Anruferin stellte sich heraus, dass die Frau vor dem Fernseher eingeschlafen war, wie die Polizei weiter mitteilte. Den gesehenen Film habe sie als so real empfunden, dass sie den Notruf wählte.