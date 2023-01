Bad Staffelstein Polizei findet Leiche von 70-Jähriger in Tiefkühltruhe

In einem Einfamilienhaus in Oberfranken (Bayern) hat die Polizei zwei Leichen entdeckt. Polizisten fanden einen leblosen 45-Jährigen und in einer Kühltruhe eine ältere Frau. Bei ihr soll es sich laut ersten Ermittlungen um die 70 Jahre alte Mutter des Mannes handeln, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Die Ermittler gehen in beiden Fällen von einer natürlichen Todesursache aus. Der 45-Jährige soll die Leiche seiner Mutter demnach zu Hause aufbewahrt haben, um weiterhin Sozialleistungen zu erhalten. Dies schließen die Ermittler laut der Sprecherin wohl aus Unterlagen des Mannes.