Explosives Hobby eines 25-Jährigen : Rätselhafte Detonationen in Bad Pyrmont aufgeklärt

Rätselhafte Detonationen in Bad Pyrmont aufgeklärt

Bad Pyrmont/Hameln Die Polizei in Bad Pyrmont hat endlich die Ursache für wiederkehrende rätselhafte Explosionsgeräusche in den vergangenen Jahren geklärt. Die Beamten fassten einen 25-jährigen Mann, der zugab, aus Spaß Rohr- und Rauchbomben gebaut und gezündet zu haben.

Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte demnach ein Labor in einer Garage, in dem der 25-Jährige aus an sich harmlosen chemischen Substanzen gefährliche Sprengstoffe mischte. Zudem stießen sie auf einen kleinere professionelle Cannabiszucht.