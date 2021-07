Flutgebiet : THW baut Behelfsbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rekordzeit

THW baut Behelfsbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rekordzeit

Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) übergeben an der Stelle, an der die Markgrafenbrücke von der Flut zerstört wurde, eine von ihnen errichtete Behelfsbrücke. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Autoverkehr kann die Brücke zwar erst voraussichtlich ab Montag nutzen, doch das Technische Hilfswerk hat die neue Behelfsbrücke im stark von der Flut getroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler am Samstag fertiggestellt.

„Wir geben der Region mit dieser ersten THW-Brücke über die Ahr einen wichtigen Verkehrs- und Versorgungsweg zurück“, sagte THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner am Samstag bei der Übergabe des Bauwerks an die Stadt. Sie sprach von einer „unglaublichen Leistung“ der rund 80 Einsatzkräfte, die diese wichtige innerstädtische Verbindung in nur sieben Tagen errichtet hätten. Der Autoverkehr kann die Brücke voraussichtlich ab Montag nutzen, da erst noch die Auffahrten fertiggestellt werden müssen.