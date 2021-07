74 Menschen werden noch vermisst : 68 von 132 Hochwassertoten in Rheinland-Pfalz sind identifiziert

68 von 132 Hochwassertoten in Rheinland-Pfalz sind identifiziert

Aufräumarbeiten in Ahrweiler (Symbolbild). Foto: Peter Köntges/Peters Köntges

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Landesregierung gelten noch 74 Menschen als vermisst. Außerdem sind erst 68 der 132 Hochwassertoten eindeutig identifiziert worden.

In vielen Fällen seien aufgrund der "Todesumstände" dafür komplexe und zeitintensive Abgleiche von DNA oder Zahnstatus nötig, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei einer Pressekonferenz des Krisenstabs in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Parallel prüften die Behörden demnach 74 Vermisstenfälle, 16 davon betrafen ausländische Staatsbürger.