1,3 Promille und keine Fahrerlaubnis Angeklagter räumt Vorwürfe nach Unfall in Thüringen mit sieben Toten ein

Der Angeklagte im Prozess um einen schweren Autounfall mit sieben Toten in der Nähe des thüringischen Bad Langensalza hat die Vorwürfe vollumfänglich eingeräumt. Das ging aus einer Erklärung seines Verteidigers direkt nach der Anklageverlesung am Amtsgericht Mühlhausen von Mittwoch hervor. Der 35-Jährige stimmte der Erklärung seines Verteidigers zu. Diese entspreche einem Geständnis, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Richel. Gleichzeitig hieß es in der Erklärung, dass sich der Angeklagte selbst nicht mehr an den Unfalltag erinnern könnte. Er habe aber den Tag anhand der Aktenunterlagen nachvollziehen können. Der Tag sei wie aus seinem Leben gelöscht, sagte der Mann bei einer Befragung