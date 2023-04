Neue Erkenntnisse zum Crash mit sieben Toten 34-Jähriger ohne Führerschein war Unfallverursacher in Bad Langensalza

Die Trauer um die Opfer ist in Thüringen groß. Es herrsche Schmerz, Wut und Fassungslosigkeit, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek. Am Mittwochabend wird es einen ökumenischen Trauergottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen geben. Bereits am Dienstagabend hatten sich in der Innenstadt von Mühlhausen hunderte Menschen versammelt. Sie legten Kerzen und Blumen nieder und stellten Fotos der Unfallopfer auf.