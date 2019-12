Spürhund ortet frostiges Versteck : Supermarkt-Einbrecher versteckt sich in Kühlschrank vor Polizei

Bad Kissingen/Würzburg Die Polizei vermutet, dass es der 23-Jährige in dem Supermarkt auf Alkohol abgesehen hatte. Bei der Wahl seines Verstecks war er ziemlich kreativ. Ein Spürhund brachte die Polizei schließlich auf die richtige Fährte.

Ein Einbrecher hat sich in einem bayerischen Supermarkt in einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Ein Spürhund führte die Beamten in Bad Kissingen auf die Fährte des 23-jährigen Tatverdächtigen, wie die Polizei in Würzburg am Donnerstag mitteilte. Demnach fanden sie den mutmaßlichen Täter im Kühlschrank einer im Supermarkt ansässigen Bäckereifiliale.