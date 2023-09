Todesursache unklar Mädchenleiche in Wald in Hessen gefunden

Bei der Suche nach einer seit Mittwoch vermissten 14-Jährigen ist die Polizei in Nordhessen in einem Wald auf eine Mädchenleiche gestoßen. Der Leichnam sei am Nachmittag in einem Waldgebiet bei Bad Emstal entdeckt worden, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Ein alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können. Ein Verbrechen sei nicht auszuschließen.