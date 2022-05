Natron als Küchenhelfer : So lässt sich Backpulver ersetzen

So lässt sich Backpulver ersetzen

Bonn Backsoda, Natron, Natriumhydrogencarbonat - drei Begriffe, ein Hausmittel. Zum Einsatz kommt das Pulver als Triebmittel im Teig. Doch nicht jeder Kuchen geht damit auf.

Klingt nach Chemieunterricht, ist aber auch in der Backstube gut zu wissen: Natron, das eigentlich Natriumhydrogencarbonat heißt, setzt in Kombination mit Wasser, Säure und Wärme Kohlenstoffdioxid frei. Die kleinen Gasbläschen lassen den Teig an Volumen gewinnen und aufgehen. Damit die Reaktion im Ofen sicher funktioniert, enthält fertiges Backpulver neben Natron bereits Säuerungsmittel wie Phosphate.