26 Kindersitze im Test : Worauf Sie beim Kauf von Babyschalen und Kindersitzen achten müssen

Berlin Guter Schutz für die ganz Kleinen: Fast alle Babyschalen für das Auto bieten bei Unfall oder Vollbremsung Sicherheit - nur eine fiel da durch. Aber: Einige Sitze enthalten jedoch Schadstoffe

Zwölf schneiden insgesamt mit der Bewertung „gut“ ab. In der Kategorie Fahrsicherheit wurden die meisten Babyschalen dabei mit „sehr gut“ bewertet, heißt es in der Zeitschrift „test“.

An der Spitze finden sich fünf Produkte, die mit der Gesamtnote 1,7 abgeschnitten haben: Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe, Maxi-Cosi Tinca, Peg-Pérego Primo Viaggio Lounge, Silver Cross Simplicity Plus und Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe mit der jeweiligen Basisstation zum schnellen Festmachen im Auto.