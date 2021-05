Rangliste für Deutschland : Diese Babynamen waren 2020 am beliebtesten

Berlin Mia, Paul, Maria, Leon, Emma – auf den Spitzenplätzen der beliebtesten Babynamen gibt es seit Jahren kaum Bewegung. Der beliebteste Jungenname 2020 hat einen christlichen Hintergrund.

Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Kinder in Deutschland gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden unter Verweis auf ihre jährliche Auswertung der Daten von Standesämtern bekannt. Bei den Mädchen folgten Hanna(h) und Emma auf den weiteren Plätzen, bei den Jungen Leon und Paul. Zum Vorjahr gab es relativ wenig Bewegung.

Nach Angaben der Gesellschaft sind damit fast 90 Prozent aller im vergangenen Jahr in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst. Mehr als 65.000 verschiedene Namen wurden gemeldet. Die Spitzengruppe der zehn beliebtesten Namen blieb dabei wie üblich im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Einzig bei den Jungen sorgte der Name Mat(h)eo beziehungsweise Matt(h)eo für eine kleine Überraschung, indem er von Rang 13 im Vorjahr auf den vierten Platz hochschoss.

In Ostdeutschland war Mat(h)eo oder Matt(h)eo dabei 2020 sogar der am häufigsten vergebene Name. Aber auch in Westdeutschland kam er auf den sechsten Rang. Insbesondere in der Liste der Top Ten bei den Mädchennamen setzte sich der GfdS zufolge dagegen auch 2020 ein Trend zur "lautlichen Monotonie" fort. Alle enden inzwischen auf -a und haben ähnliche Klangfarben - etwa Lina, Mila oder Ella.