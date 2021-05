Rangliste der Gesellschaft der Deutschen Sprache : Diese Babynamen waren 2020 am beliebtesten

Diese Babynamen waren 2020 am beliebtesten

Berlin Mia, Paul, Maria, Leon, Emma – auf den Sptzenplätzen der beliebtesten Babynamen gibt es seit Jahren kaum Bewegung. Der beliebtesten Babynamen 2020 fehlen in dieser Auflistung allerdings. Ein Tipp: Der beliebteste Jungenname hat einen christlichen Hintergrund.

Die beliebtesten Vornamen für Kinder in Deutschland sind im vergangenen Jahr Emilia und Noah gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden unter Verweis auf ihre jährliche Auswertung der Daten von Standesämtern bekannt. Bei den Mädchen folgten auf den weiteren Plätzen Hanna(h) und Emma, bei den Jungen Leon und Paul. Zum Vorjahr gab es relativ wenig Bewegung.