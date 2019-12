Prognose für 2019 : Diese zwei Klassiker zählen zu den beliebtesten Baby-Namen in Deutschland

Wiesbaden Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat eine Stichprobe bei Standesämtern gemacht und herausgefunden, welche Namen für Jungen und Mädchen zu den beliebtesten zählen. Die Hitliste führen zwei Klassiker an.

Große Veränderungen deuteten sich nicht an, sagte die GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels am Mittwoch in Wiesbaden. Nach wie vor seien traditionelle Namen sehr beliebt. Marie, Sophie und Maria hätten gute Chancen, so wie 2018 und 2017 bei den Mädchen das Top-Trio der Gesamtliste zu bilden. Bei den Jungen könnte Paul erneut ganz vorne stehen.