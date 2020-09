Springer-Verlag : Friede Springer benennt Mathias Döpfner als Nachfolger

Friede Springer (l.) schenkt einen großen Teil ihrer Anteile am Medienkonzern dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner(r.) und überträgt ihm darüber hinaus die Stimmrechte an ihrem verbleibenden Aktienpaket (Archiv). Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die Verlegerin Friede Springer hat den Vorstandsvorsitzenden des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, zu ihrem Nachfolger bestimmt.

Döpfner kaufe 4,1 Prozent der Axel Springer-Aktien von der Friede Springer Stiftung, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Zusätzlich erhalte er 15 Prozent der Unternehmensanteile als Schenkung. Aktuell ist der Vorstandsvorsitzende mit knapp drei Prozent am Grundkapital beteiligt.