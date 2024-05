Auto gerät in Brand Raserunfall in Berlin – eine Tote und drei Schwerverletzte

Ein Auto ist in Berlin-Charlottenburg gegen eine flache Betonwand geprallt und in Flammen aufgegangen – eine Frau starb. Drei weitere Insassen, darunter der Fahrer, wurden bei dem Unfall auf der Tauentzienstraße nahe dem Kurfürstendamm am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt, zwei davon lebensgefährlich, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. Der Autofahrer sei viel zu schnell unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Sie spricht von einem „Alleinrennen“.