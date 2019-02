Im Emsland: Auto rast in 25-köpfige Boßelgruppe - zwei Menschen in Lebensgefahr

Auto rast in 25-köpfige Boßelgruppe - zwei Menschen in Lebensgefahr

Meppen Es sollte nur ein Ausflug unter Boßelspielern sein. Dann fährt ein 27-jähriger Autofahrer in die Truppe im Emsland. Wie konnte es dazu kommen?

Ein 27-Jähriger ist im Emsland in der Dunkelheit mit seinem Auto in eine 25-köpfige Freizeitgruppe geraten - mehrere Menschen wurden verletzt. Zwei Menschen seien am Samstagabend in Breddenberg lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere seien schwer, vier leicht verletzt, der Fahrer erlitt einen Schock. Der Zustand der lebensgefährlich Verletzten sei weiter kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.