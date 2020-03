Politische Motivation nicht ausgeschlossen : Nach Autobrand bei AfD-Chef Ermittlungen wegen Brandstiftung

Gablenz/Dresden Nach dem Brand des Autos von AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla hat die Staatsanwaltschaft Görlitz Ermittlungen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Eine politische Motivation der Tat werde nicht ausgeschlossen, erklärte das sächsische Landeskriminalamt (LKA) Sachsen am Dienstag in Dresden. Daher führe das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum die Ermittlungen und suche nach Zeugen.

Chrupallas Auto war den Angaben zufolge am späten Sonntagabend im ostsächsischen Gablenz (Landkreis Görlitz) in Flammen aufgegangen. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Chrupalla klagte den Angaben nach infolge seines Versuchs, das Feuer zu löschen, über Atemwegsbeschwerden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.