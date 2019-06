Auszeichnung : Theodor-Wolff-Preis geht an sechs­ Journalisten

Berlin Mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis sind am Mittwochabend sechs Journalisten ausgezeichnet worden. Unter den Nominierten war auch ein Autor unserer Redaktion.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) vergab die mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Auszeichnungen in Berlin. In der Kategorie „Reportage lokal“ sprach die Jury Maris Hubschmid vom Berliner „Tagesspiegel“ den Preis zu. In dieser Kategorie war auch ein Autor unserer Redaktion, Sebastian Dalkowski, mit dem Beitrag „Zwölf Meter über dem Meer“ nominiert.

In der Sparte „Reportage überregional“ gewann Marius Buhl für einen Text im „SZ-Magazin“. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“, bekam die Auszeichnung nach Angaben des BDZV in der Kategorie „Meinung lokal“, Daniel Schulz von der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „taz“ in der Kategorie „Meinung überregional“. Für seinen Beitrag zum „Thema des Jahres“, das diesmal „Welt im Umbruch – Demokratie in Gefahr?“ lautete, erhielt Andrian Kreye von der „Süddeutschen Zeitung“ den Theodor-Wolff-Preis.