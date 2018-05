Auswärtsspiel: Tourauftakt der Kölner Rockband BAP in Kempten

Kempten Über 40 Jahre gibt es die Kölner Rockband BAP bereits. Demnächst startet ihre Tour durch Deutschland und die Schweiz.

Die Kölner Rockband BAP startet am Dienstag in Kempten ihre neue Tournee. Die Gruppe um Frontmann Wolfgang Niedecken (67) will ihren Fans in den kommenden Monaten eine Zeitreise durch das umfangreiche Repertoire nach gut 40 Jahren Bandgeschichte bieten.