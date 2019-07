Aus Münchner Einkaufszentrum verschwunden : Polizei sucht nach den Leichen von Mutter und Tochter

München Von einer Mutter und ihrer 16-jährigen Tochter aus München fehlt jede Spur. Die Polizei geht vom Schlimmsten aus. Eine großangelegte Suche in einem Wald sollte Licht ins Dunkel bringen. Die beiden Frauen bleiben verschwunden.

Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden einer 41-Jährigen und ihrer 16 Jahre alten Tochter aus München hat die Polizei einen Wald abgesucht. Dort wurden die Leichen der beiden vermutet. Es sei jedoch nichts gefunden worden, was im Zusammenhang mit dem Fall stehe, teilte die Polizei am Freitag mit. „Ob weitere Absuchen stattfinden, wird noch geklärt“, sagte eine Sprecherin. Mutter und Tochter gelten seit rund zwei Wochen als verschollen. Der 44 Jahre alte neue Ehemann der Frau sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.