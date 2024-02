Haftstrafe Steinwürfe aus fahrendem Lkw – Urteil in Augsburg gefallen

Ursprünglich waren sogar 51 Würfe angeklagt. In dem Prozess wurde die Zahl aber auf 12 Fälle beschränkt. Das trotz der vielen Fälle milde Urteil ist wesentlich auf das frühzeitige Geständnis des Angeklagten zurückzuführen. Auch der Staatsanwalt wies darauf hin, dass sonst ein langwieriger und schwieriger Indizienprozess nötig gewesen wäre. In solch einem Verfahren wäre das Gericht möglicherweise an besondere rechtliche Hürden gestoßen.