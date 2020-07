Urteil in Augsburg : 61-Jähriger muss nach Hass-Mail an Bürgermeister 1200 Euro Strafe zahlen

Augsburg Diese Mail war teuer: Wegen einer Hass-Mail an den früheren Augsburger OB im Zusammenhang mit dem tödlichen Gewaltverbrechen vom Nikolaustag 2019 ist ein 61 Jahre alter Mann zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden.

Ursprünglich sollte der Angeklagte, der Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte, sich am Donnerstagvormittag vor Gericht verantworten. Da der 61-Jährige kurz zuvor seinen Einspruch zurückzog, ist die Strafe wegen Beleidigung rechtskräftig. Der Mann hatte in einer E-Mail bezüglich des früheren Oberbürgermeisters Kurt Gribl (CSU) „Mainstreamgeile-Linksversiffte Idioten“ geschrieben und den OB als Kriminellen bezeichnet.

Hintergrund der Mail war eine Traueranzeige, die Gribl für einen Augsburger Berufsfeuerwehrmann aufgegeben hatte, der am 6. Dezember 2019 am Königsplatz bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen umgebracht wurde. In der Todesanzeige hatte Gribl geschrieben, dass der 49 Jahre alte städtische Mitarbeiter „durch einen tragischen Vorfall“ gestorben sei. In der Folge war Gribl in den sozialen Netzwerken und in E-Mails wegen angeblicher Verharmlosung der Tat scharf kritisiert worden.