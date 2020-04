Teil der Brücke heruntergestürzt : Zugführer stirbt bei schwerem Güterzug-Unfall in der Nähe von Freiburg

Auggen Schwerer Unfall auf der Rheintalstrecke: In Auggen kollidiert ein Güterzug mit einem Teil, das von einer Brücke fliegt. Es gab einen Toten und drei Verletzte. Nun ermittelt das LKA.

Nach dem Tod eines Lokführers beim Unfall eines Schweizer Güterzuges in Auggen in der Nähe von Freiburg wird das Landeskriminalamt am Freitag den Unfallort näher untersuchen. Die Ermittlungen würden voraussichtlich den gesamten Tag in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher der Polizei Freiburg am frühen Freitagmorgen.