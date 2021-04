Festnahme in Schwerin : Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßlichen tschetschenischen Auftragsmörder

Ein tschetschenischer Blogger in Schweden wird 2020 von Auftragsmördern attackiert. Jetzt wird bekannt: Auch sein in Deutschland lebender Bruder sollte ermordet werden. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Ein in Deutschland lebender tschetschenischer Regimekritiker soll im Visier von Auftragsmördern gewesen sein. In dem Fall ermittelt der Generalbundesanwalt, der Beschuldigte sitzt bereits seit Jahresanfang in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Auftrag für den Mord „aus dem Umfeld des Regimes der Tschetschenischen Republik“ kam, wie die Karlsruher Behörde am Freitag auf Anfrage mitteilte.