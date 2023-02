„Aufstand für den Frieden“ 13.000 Menschen bei Wagenknecht-Kundgebung in Berlin

Die evangelische Theologin Margot Käßmann verteidigte im Deutschlandfunk Kultur am Samstag erneut ihre Unterstützung des Manifests. „Aber ich verstehe die Kritiker“. Sie begreife an der Kritik inzwischen, dass es wichtig gewesen wäre, in der Petition den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „alleinigen Kriegstreiber“ zu verurteilen. Sie wünsche sich jedoch von denjenigen, die „so dezidiert entschieden für Waffenlieferungen“ plädierten, auch diesen „leisen Zweifel einmal zulassen würden, dass auch sie Unrecht haben könnten.“ Käßmann, die Samstagnachmittag an der Kundgebung Vereinigte Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner in Bonn teilnehmen wollte, hatte als Erstunterzeichnerin des Manifests zuvor erklärt, an der Kundgebung nicht teilzunehmen wegen einer fehlenden Abgrenzung nach rechts.