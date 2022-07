Beitrag in Oktoberfest-Portal : Tipps für Homosexuelle auf dem Oktoberfest sorgen für Aufregung - Stadt München reagiert

München Knapp drei Monate vor Start des Oktoberfests in München sorgen angebliche Tipps für Homosexuelle für Aufsehen. Der Vorwurf: Sie sind queerfeindlich. Worum es geht, wie sich die Münchener Politik sowie Stadt dazu positionieren und wie der Betreiber des Portals auf die Kritik reagiert.

Im Zentrum der Debatte steht die privat betriebene Website oktoberfestportal.de . Diese informiert Interessierte ausführlich über alles Wissenswerte zum Münchener Oktoberfest: egal ob Anfahrt, Lageplan, Geschichte, Zahlen, Trachten, Mahlzeiten oder Tipps für München generell. 2022 findet das Oktoberfest in München vom 17. September bis zum 3. Oktober statt. Auch für Schwule und Lesben gibt es auf der Unterseite „Rosarot“ Tipps für die Wiesn. Ein seit Jahren bestehender Beitrag sorgt dabei immer wieder für Diskussionen. So auch dieses Jahr, nachdem die Wiesn aufgrund der Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnte. Doch worum geht es genau?

Zurückhaltung aufgrund mangelnder Toleranz empfohlen

Auf einer Unterseite des Oktoberfest-Portals, bei dem es sich nicht um eine offizielle Website der Stadt handelt, werden in einem FAQ (= häufig gestellte Fragen) für „schwule Wiesn-Gänger“ vier Fragen beantwortet. Dabei geht es zunächst um die Frage, ob queere Menschen auf dem Oktoberfest flirten dürften. Die Antwort sorgt für Aufregung, weil Homosexuellen empfohlen wird, ihre sexuelle Orientierung nicht zu deutlich zu zeigen. Konkret heißt es: „Generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf der Wiesn.“ Begründet wird diese Empfehlung mit der Behauptung, dass nicht alle Besucher des Oktoberfestes tolerant gegenüber Homosexuellen seien. So heißt es: „Nicht jeder Besucher des Oktoberfestes ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann.“ Und weiter: „Nicht alle Wiesengänger haben Verständnis für eine offene schwule oder lesbische Lebensweise.“ Die in Frage stehenden Tipps auf den Seiten des Oktoberfest-Portals sollen nach Recherchen des „Münchner Merkur“ von dem schwulen Journalisten und Aktivisten Bernd Müller aus München stammen. Im Gespräch mit der "tz" sagte er, dass er den Text mittlerweile zwar vorsichtiger formulieren würde. Das ändere aber nichts an seiner Meinung: „Man kann sich auf der Wiesn nicht auf die Toleranz der Besucher verlassen!“ Vor allem wenn Alkohol im Spiel sei, sinke die Hemmschwelle für Übergriffe. Doch müssen sich Homosexuelle auf der Wiesn wirklich verstecken?