Prognose Auf Unwetter durch Schnee und Eis folgt freundliches Winterwetter

Am Donnerstag schneit es in der Südosthälfte, ansonsten gibt es bei Temperaturen zwischen null und vier Grad nur einzelne Schneeschauer. Bis Mittag können im Südwesten noch einmal zehn Grad erreicht werden, bevor es auch dort kühler wird. Im Norden und in der Mitte setzt sich vermehrt die Sonne durch, für die zentralen Mittelgebirge kündigte der DWD „bestes Ski- und Rodelwetter“ an.