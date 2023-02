Ergebnis konservativer Studie Auch radikale Klimaschützer lehnen überwiegend Gewalt ab

Auch Personen mit radikalen Einstellungen zum Klimaschutz lehnen einer Studie zufolge Gewalt mehrheitlich ab. Selbst unter jenen Deutschen, in deren Augen friedlicher Protest nicht ausreicht, sieht nicht einmal jeder Zehnte Sachbeschädigung als voll und ganz gerechtfertigtes Mittel an. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hervor. Zunächst hatte die Funke-Mediengruppe (Dienstag) berichtet.