Anschlag auf Synagoge : Attentäter von Halle voraussichtlich ab 21. Juli vor Gericht

Naumburg Der Prozess gegen den Attentäter von Halle soll am 21. Juli beginnen. Wie das Oberlandesgericht Naumburg am Dienstag mitteilte, sind aktuell bis Mitte Oktober zunächst 18 Verhandlungstage vorgesehen.

Der Terroranschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Stephan B. war schwer bewaffnet zur Synagoge in der Humboldtstraße in Halle gefahren, wo sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 52 Gläubige aufhielten. Sein Plan, möglichst viele Juden in der Synagoge zu töten, scheiterte an einer geschlossenen Tür.