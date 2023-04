Soko „Goethe“ ermittelt 18-Jähriger stirbt nach Schüssen auf Parkplatz in Asperg

Nach tödlichen Schüssen in Asperg bei Ludwigsburg hat die Polizei eine Sonderkommission gegründet, um die Tat schneller aufzuklären. Am Tatort in der Kleinstadt seien am Samstag noch jede Menge Kräfte der Kriminalpolizei gewesen, um Spuren zu sichern, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 40 Beamtinnen und Beamten der Soko „Goethe“ würden durch das Landeskriminalamt unterstützt. Ermittelt werde in alle Richtungen.