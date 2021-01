Vorfall in Sachsen-Anhalt : Neunjährige isst rote Kugel von Fremdem und verliert Bewusstsein

Aschersleben Ein Unbekannter soll in Sachsen-Anhalt eine Neunjährige genötigt haben, einen Gegenstand zu essen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Nötigung. Das Kind kannte den Mann nicht.

Ein etwa 50 Jahre alter Unbekannter soll am Montag in Sachsen-Anhalt eine Neunjährige genötigt haben, eine „rote Kugel“ zu essen. Daraufhin habe sich das Kind übergeben und zeitweise das Bewusstsein verloren. Das teilt die Polizei Salzlandkreis am Dienstag mit. Zugetragen hat sich die Tat demnach in der Stadt Aschersleben.