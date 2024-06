Panne in Aschersleben Offenbar 90 Schusswaffen in Polizei-Hochschule verschwunden

Aschersleben · Die Polizei in Sachsen-Anhalt steht vor einem handfesten Skandal: An der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben sind einem Medienbericht zufolge 90 Schusswaffen unauffindbar.

10.06.2024 , 20:57 Uhr

Pistolen, Revolver und Munition auf einem Tisch in einer gesicherten Asservatenkammer (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dies berichtet die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“ (Dienstagsausgabe) unter Verweis auf einen internen Bericht von Hochschulrektor Thorsten Führing an das Landeskriminalamt (LKA). Das der Zeitung vorliegende Schreiben datiert demnach auf vergangenen Freitag. Nach Recherchen des Blatts sollen unter den gesuchten Waffen Pistolen, Revolver und Schnellfeuergewehre sein. Um die Waffen zu finden, habe die Polizei-Hochschule nach Angaben des Rektors frühere Mitarbeiter kontaktiert, die für die Verwahrung von Schuss- und anderer Waffen zuständig waren. Die verschwundenen Schusswaffen sollen aus der sogenannten Vergleichswaffensammlung des LKA an die Polizei-Hochschule verliehen worden sein. Die Sammlung dient Polizisten als Lehr- und Anschauungsmaterial. Dem Bericht zufolge hatte Sachsen-Anhalts Rechnungshof bei einer Vor-Ort-Kontrolle „deutliche Abweichungen im Waffenbestand der Lehrmittelsammlung“ festgestellt. Waffen, die laut Aktenlage in Verwahrung der Hochschule sein müssten, hätten nicht vorgezeigt werden können.

(felt/AFP)