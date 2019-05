Später Fahndungserfolg in Aschaffenburg : Polizei verhaftet 40 Jahre nach Mord an Schülerin Verdächtigen

Polizei verhaftet 40 Jahre nach Mord an Schülerin Verdächtigen

Später Fahndungserfolg in Aschaffenburg

Aschaffenburg 1979 war in Aschaffenburg eine Schülerin gewaltsam ums Leben gekommen. Bis heute tappte die Polizei im Dunkeln. Nun nach fast 40 Jahre hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der heute 56-Jährige steht im Verdacht, das 15-jährige Mädchen am Abend des 18. Dezember 1979 im Schlosspark der unterfränkischen Stadt ermordet zu haben. Der Mann habe das Mädchen als damals 17-Jähriger gekannt, teilte die Polizei am Montag mit. Er sitze seit Mitte Mai in Untersuchungshaft.