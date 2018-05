Aschaffenburg: Grausame Vergewaltigung nach mehr als 30 Jahren zugegeben

Prozess in Aschaffenburg

Der Angeklagte (M) wird in den Gerichtssaal geleitet. Foto: dpa/Nicolas Armer

Aschaffenburg Sie wurde stundenlang vergewaltigt, lebendig im Wald verscharrt und entging nach mehreren Stichen mit einem Schraubenzieher nur knapp dem Tod: In Bayern hat nach mehr als 30 Jahren der Prozess gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger begonnen.

In einer von seinem Anwalt vorgetragenen Stellungnahme gab der heute 55-jährige Deutsche die mehrfache Vergewaltigung der damals 22-Jährigen aus dem Raum Offenbach (Hessen) zu. Eine Tötungsabsicht bestritt er aber.

Regungslos verfolgte der Angeklagte im Gerichtssaal in Aschaffenburg in Bayern sowohl die Worte seines Anwalts als auch die detaillierten Schilderungen der Tat durch den Chefermittler. Auch das Opfer sollte noch am ersten von geplanten sieben Verhandlungstagen aussagen.