Statt Impfungen : Arzt soll Kindern Kochsalzlösung gespritzt haben - Eltern laut Behörden eingeweiht

Hildesheim Ein Arzt aus dem niedersächsischen Kreis Gifhorn soll mehreren Kindern absichtlich unwirksame Impfungen gegen Krankheiten wie Masern und Mumps verabreicht haben - in Absprache mit deren Eltern. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt.

Nach Angaben der Hildesheimer Staatsanwaltschaft vom Freitag spritzte der 63-Jährige diesen in zehn Fällen lediglich eine Kochsalzlösung. In weiteren 31 Fällen soll er außerdem angebliche Impfungen gegen Masern in Impfausweisen von Kindern bescheinigt haben, ohne dass es diese tatsächlich gab.