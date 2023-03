Unterzeichnung in Washington 50 Jahre Artenschutzabkommen – Bei Wilderei und Industrie ansetzen

Der Internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) und der Deutsche Jagdverband (DJV) sagen, kontrollierte Jagd trage zur Erhaltung von Arten bei. Etwa, weil indigene Völker dann ihren Lebensunterhalt sichern könnten. Die legale Jagd auf Eisbären mache nur einen Bruchteil der natürlichen Mortalität aus. Bei den im Norden von Kanada lebenden Inuit spüle aber der Verkauf einer Jagdlizenz zwischen 30 000 und 40 000 US-Dollar „in die Gemeindekasse einer ansonsten einkommensschwachen Region“, so der CIC-Deutschland. Solche Gelder werden in der Regel teils in den Schutz der Lebensräume und des Wildes investiert.