Wirbel um Interview : WDR-Moderatorin nimmt Armin Laschet in Schutz

WDR-Moderatorin nimmt Armin Laschet in Schutz

Düsseldorf Nach einem Interview mit WDR-Moderatorin Susanne Wieseler werfen viele Menschen Armin Laschet vor, sich im Ton vergriffen zu haben. Die Moderatorin hat sich zu den Vorwürfen geäußert.

Viele Nutzer glauben, in dem hitzigen Dialog mit der Moderatorin den NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Chef Laschet „Entschuldigung, junge Frau“ sagen zu hören und kritisieren das als nicht angemessen. Wieseler selbst nahm Laschet mit mehreren Tweets in Schutz und schrieb noch am Abend: „Allerdings: Ich höre gar nicht, dass er das wirklich sagt.“