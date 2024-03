Pflicht-Schulungen für Führungskräfte ARD und ZDF stellen Maßnahmen gegen Sexismus vor

Die ARD hatte am Internationalen Frauentag 2022 die Erklärung „Gemeinsam gegen Sexismus und sexuelle Belästigung“ des Bundesfrauenministeriums unterzeichnet, ebenso taten dies das ZDF und die Deutsche Welle. Ziel der Erklärung ist es, „eine gleiche Teilhabe aller Menschen in Kultur und Medien, frei von Sexismus, sexueller Belästigung und rückwärtsgewandten Rollenstereotypen – an den Arbeitsplätzen, aber auch in Texten, Filmen und auf der Bühne“ anzustreben und dies durch praktisches Handeln zu unterstützen.