Mitte Augsut : Neue „Roland Kaiser Show“ im Ersten

Dresden Drei mal Roland Kaiser im Fernsehen: ARD zeigt zwei Wiederholungen und startet eine neue Samstagabendshow. „Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten“ ist Mitte August um 20.15 Uhr im TV zu sehen.

Kaiserzeit bei MDR und ARD: Fans des Sängers Roland Kaiser kommen in den nächsten Wochen zumindest im Fernsehen auf ihre Kosten. Denn auch wenn der 68-Jährige wegen des Coronavirus wie viele andere Stars seine Konzerte absagen musste, darunter auch die populären Kaisermania-Konzerte in Dresden, feiert ihn der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) nun im TV - etwa mit der neuen Samstagabendshow im ARD-Fernsehen Mitte August zur besten Sendezeit: „Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten“.

Zuerst gibt es am Wochenende Ende Juli/Anfang August jedoch im Dritten des MDR ein Wiedersehen. Am Freitag (31. Juli) zeigt der Sender die von Florian Silbereisen moderierte Show „Alle singen Kaiser“, eine Wiederholung aus dem Jahr 2019. Stars wie Andrea Berg, DJ Ötzi, Michelle und Ross Antony singen darin Kaiser-Hits - von „Santa Maria“ bis „Joana“. Am Samstag (1. August) zeigt der MDR nochmal die „Kaisermania“ von 2019.