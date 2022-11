Klage gegen Kündigung : Videoaufnahmen taugen nicht als Nachweis für Arbeitszeitbetrug

Eine Videoüberwachung am Betriebseingang ist einem Urteil zufolge zur Kontrolle von Arbeitszeiten nicht geeignet (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Freiburg/Hannover Wer bei den Arbeitszeiten schummelt, muss im schlimmsten Fall mit einer Kündigung rechnen. Arbeitgeber dürfen aber nicht in jedem Fall auf Videoaufnahmen zurückgreifen, um den Betrug zu nachzuweisen.

Soll ein vermeintlicher Arbeitszeitbetrug vor Gericht bewiesen werden, können Arbeitgeber dazu nicht einfach Videoaufnahmen heranziehen. Eine Videoüberwachungsanlage an den Eingangstoren eines Betriebsgeländes sei in der Regel zur Kontrolle geleisteter Arbeitszeiten weder geeignet noch erforderlich, so ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen (Az. 8 Sa 1148/20).