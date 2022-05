Neurentner im Schnitt 64 Jahre alt : Arbeitnehmer gehen früher in Rente - Höhere Bezüge als 2020

Arbeitnehmer gehen früher in Rente - Höhere Bezüge als 2020

Rentner gingen 2021 früher in Rente als noch im Jahr davor. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Mit etwa 64 Jahren sind 2021 Arbeitnehmer in die Rente eingestiegen - früher als noch 2020. Im Vergleich haben sich 2021 die Rentenbezüge dabei erhöht. Männer bekommen dabei wesentlich mehr Rente als Frauen

Arbeitnehmer sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt früher und mit höheren Bezügen in Rente gegangen als in den Vorjahren. Wie die „Bild“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung berichtete, gingen 2021 insgesamt 1,435 Millionen Beschäftigte in Rente.