Frankfurter Flughafen : Arbeiter finden Leiche in Fahrwerkschacht von Flugzeug

Frankfurt am Main Bei Wartungsarbeiten machten Arbeiter am Frankfurter Flughafen die furchtbare Entdeckung. Einem unbestätigten Bericht der „Bild“ zufolge kam die Maschine aus Teheran.

Am Flughafen in Frankfurt am Main ist am Donnerstag ein Toter im Fahrwerkschacht eines Flugzeugs entdeckt worden. Bei Wartungsarbeiten sei der leblose Körper gefunden worden, sagte ein Sprecher der hessischen Polizei am Freitag auf Anfrage. Zuerst hatte „Bild“ über den Leichenfund berichtet.