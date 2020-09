Transpersonen stark betroffen : 30 Prozent der Homosexuellen werden im Job diskriminiert

Ein Arbeitnehmer vergräbt in einen Büro sein Gesicht in seinen Händen (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Berlin In Deutschland werden 30 Prozent der Homosexuellen einer Studie zufolge im Arbeitsleben diskriminiert. Insbesondere Transpersonen hätten demzufolge mit Diskriminierung zu kämpfen.

Homosexuelle und Transmenschen gehen laut Studie in ähnlichem Maße einer Erwerbstätigkeit nach wie die heterosexuelle Bevölkerung, meistens sind sie jedoch höher qualifiziert und in anderen Branchen tätig. So liege der Anteil der Fach- oder Hochschulabsolventen in der Personengruppe bei 60 Prozent im Vergleich zur restlichen Bevölkerung gleichen Alters mit 42 Prozent. Homosexuelle arbeiteten seltener im produzierenden Gewerbe (17,2 Prozent), aber häufiger im Gesundheits- und Sozialwesen (23,7 Prozent) sowie in der Kunst und Unterhaltung (7,1 Prozent) als Heterosexuelle.