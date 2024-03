Unglück in Baden-Württemberg Siebenjähriges Kind von 150-Kilo-Sandstein erschlagen

Am Wochenende ist ein weiteres Kind verletzt worden. Unter anderem ist ein neunjähriger Junge mit einem Tretroller in Bergisch Gladbach von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, übersah ein 78-jähriger Autofahrer den Jungen auf dem Tretroller beim Abbiegen. Der Junge hatte laut Verkehrsordnung Vorrecht. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag. Gegen den 78-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.