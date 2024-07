Schlaflos in Apolda? Warum ein 90-Jähriger mitten in der Nacht Kirchenglocken läutet

Die Beamten hörten durch die Tür die Stimme des Eingeschlossenen und stellten Kontakt zum Pfarrer her, der das Gebäude öffnete. Der 90-Jährige wurde anschließend unversehrt in sein Seniorenheim in Apolda zurückgebracht, von dem er bereits am Samstagabend vermisst gemeldet worden war. Sechs Streifenwagen hatten den Bereich um die Kirche und weitere Anlaufstellen laut Polizei aufgrund der Meldung schon am Abend vergeblich nach ihm abgesucht.