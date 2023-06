Apolda in Thüringen Kind stirbt nach Brand in Flüchtlingsunterkunft – offenbar Neunjähriger aus Ukraine

Bei einem Brand in einer größeren Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Apolda in Thüringen ist am Sonntag mutmaßlich ein Neunjähriger aus der Ukraine ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gilt der Junge als vermisst, Feuerwehrleute fanden nach Abschluss der Löscharbeiten im Wohnbereich der umgebauten ehemaligen Schule aber bereits eine Leiche. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Zuvor hatten MDR und „Bild“ umfassend berichtet.