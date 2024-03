In S-Bahn „Anzeigenhauptmeister“ von Fußballfan angegriffen

Niclas M. hat bestätigt, dass es gegen seine Person zu einem Angriff gekommen ist. Der junge Mann aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) hat nämlich ein ausgefallenes Hobby: Er schreibt Knöllchen. Beruflich macht er jedoch eine Ausbildung im Gesundheitswesen, die „Knöllchen“ fertigt er in seiner Freizeit an: Da fotografiert er Verkehrssünder in seiner Heimatstadt und auch in weiteren Städten und schickt die Beweisfotos nebst Infos zum Verstoß an die jeweiligen Städte. Nach eigenen Angaben waren es im Jahr 2023 mehr als 4000 Verkehrsverstöße, die aufgrund seiner „Arbeit“ in Anzeigen verwandelt wurden. Dieses Hobby finden nicht alle Mitmenschen sympathisch, wie sich Anfang März zeigte.