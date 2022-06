Nach Antisemitismus-Vorwüfen : documenta will Skandal aufarbeiten

Kassel Nach dem Antisemitismus-Skandal auf der documenta fifteen hat der öffentliche Diskurs zur Aufarbeitung begonnen. Hessens Kunstministerin Angela Dorn betont aber bei einer Podiumsdiskussion, dies könne nur der erste Schritt sein.

Seit Beginn der documenta fifteen Mitte Juni dreht sich wenig um die ausgestellte Kunst. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Antisemitismus-Skandal, der kurz nach der Eröffnung über die Schau hereingebrochen ist, sich aber schon seit Monaten angebahnt hatte. Wie es dennoch dazu kommen konnte, dass ein Werk mit antisemitischer Bildsprache ausgestellt wurde, war Gegenstand einer Podiumsdiskussion zum Thema „Antisemitismus in der Kunst“ am Mittwochabend in Kassel . Bei der Veranstaltung betonte das Kuratorenkollektiv Ruangrupa erneut seine Dialogbereitschaft.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, und Hortensia Völckers, künstlerische Direktorin und Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes, und der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland , Doron Kiesel, teil.

Auch Hessens Kunstministerin Angela Dorn war gekommen. Sie betonte in ihrem Grußwort, das Podium könne nur der erste Schritt in der Aufarbeitung des Eklats sein. Die Grünen-Politikerin bekräftigte erneut die Notwendigkeit einer strukturellen Reform der documenta, wie sie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) gefordert hatte.

Was Sie über die documenta fifteen in Kassel wissen müssen

100 Tage Kunst : Was Sie über die documenta fifteen in Kassel wissen müssen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der documenta, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), lehnt Roths Forderungen vehement ab. Er drohte einen Alleingang der Stadt Kassel als Gesellschafterin an. Der Stadt sei es finanziell und auch ideell möglich, die Verantwortung für die documenta ohne Beteiligung Berlins zu tragen, hieß es in einem Brief an Roth, der der dpa vorliegt.